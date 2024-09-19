Москва, 19 сентября, 2024, 16:17 — ИА Регнум. Эффективность многоцелевого использования беспилотных систем на поле боя подтвердилась в ходе проведения специальной военной операции. Об этом 19 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии по развитию беспилотных авиационных систем спецназначения.

Иван Шилов ИА Регнум

Важность темы беспилотных систем стала понятна всему мировому сообществу, добавил глава государства.

«В нашей повестке комплекс вопросов, связанных с развитием беспилотных авиационных систем специального назначения. Тема важная и востребованная, все мы это хорошо знаем», — сказал российский лидер.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3917218" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Выпуск БПЛА планируется увеличить почти в 10 раз в этом году по сравнению с предыдущим

Как передавало ИА Регнум, в ходе совещания Путин сообщил о планах в 2024 году увеличить выпуск беспилотников в 10 раз. Началось расширение линейки иных беспилотных систем, таких как безэкипажные катера и роботизированные платформы. По его словам, до конца года Вооружённые силы России получат порядка 1,4 млн различных дронов.

В этот же день глава государства осмотрел образцы БПЛА на площадке петербургского «Специального технологического центра». Путину продемонстрировали гусеничные платформы, дроны-камикадзе, разведывательные комплексы с беспилотником и образец барражирующего боеприпаса.

Накануне, 18 сентября, на совещании по вопросам развития ВС России в условиях спецоперации Путин заявил, что армию обеспечат беспилотными авиасистемами разных типов. Российские военные получат беспилотники для ведения патрулирования и контрбатарейной борьбы, также у них появятся дроны-сапёры, минёры и истребители.

В августе первую партию разработанных ударных дронов под названием «Ночная ведьма» отправили в зону спецоперации. Их создали на основе украинских аппаратов «Баба яга», усовершенствовав ряд характеристик.