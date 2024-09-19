Берлин передал Киеву ещё 22 танка Leopard
Германия передала Украине 22 танка Leopard и три самоходные установки Gepard
Берлин, 19 сентября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Германия выделила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли 22 танка Leopard 1А5, 22 бронемашины с усиленной противоминной защитой и 12 самоходных артиллерийских установок Pzh 2000. Об этом 19 сентября сообщили в минобороны ФРГ.
Как следует из обновлённого списка поставленных Украине вооружений на сайте правительства Германии, пакет также предусматривает передачу 61 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, трёх зенитных самоходных установок Gepard, 1 млн патронов для стрелкового оружия, 10 пулемётов MG3 с запасными стволами.
Также немецкие власти поставят киевскому режиму почти 70 беспилотников и 20 безэкипажных надводных аппаратов.
Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября министр обороны Германии Борис Писториус в ходе пресс-конференции на американской базе Рамштайн в ФРГ заявил, что Берлин совместно с Данией и Нидерландами намерен как можно быстрее отправить Киеву дополнительную партию из 77 танков Leopard 1A5. Он напомнил, что Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков такой модификации.
Кроме того, по его словам, Берлин передаст киевскому режиму ещё 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.
3 сентября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Германия намерена выделить средства на приобретение шести комплексов противовоздушной обороны IRIS-T SLM для последующей передачи Украине. Ранее Берлин уже передал Киеву три системы IRIS-T SLS.
Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек 21 августа заявил, что Запад продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь вне зависимости от обстоятельств.
Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.