Берлин, 19 сентября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Германия выделила Украине очередной пакет военной помощи, в который вошли 22 танка Leopard 1А5, 22 бронемашины с усиленной противоминной защитой и 12 самоходных артиллерийских установок Pzh 2000. Об этом 19 сентября сообщили в минобороны ФРГ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как следует из обновлённого списка поставленных Украине вооружений на сайте правительства Германии, пакет также предусматривает передачу 61 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм, трёх зенитных самоходных установок Gepard, 1 млн патронов для стрелкового оружия, 10 пулемётов MG3 с запасными стволами.

Также немецкие власти поставят киевскому режиму почти 70 беспилотников и 20 безэкипажных надводных аппаратов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 сентября министр обороны Германии Борис Писториус в ходе пресс-конференции на американской базе Рамштайн в ФРГ заявил, что Берлин совместно с Данией и Нидерландами намерен как можно быстрее отправить Киеву дополнительную партию из 77 танков Leopard 1A5. Он напомнил, что Германия в рамках совместного проекта с Данией уже поставила Украине 58 танков такой модификации.

Кроме того, по его словам, Берлин передаст киевскому режиму ещё 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

3 сентября Reuters со ссылкой на источники сообщил, что Германия намерена выделить средства на приобретение шести комплексов противовоздушной обороны IRIS-T SLM для последующей передачи Украине. Ранее Берлин уже передал Киеву три системы IRIS-T SLS.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек 21 августа заявил, что Запад продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь вне зависимости от обстоятельств.

Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.