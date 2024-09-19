Нью-Дели, 19 сентября, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Индия участвует в переговорах по урегулированию конфликта на Украине с рядом важных партнёров и лидеров. Об этом 19 сентября заявил журналистам замглавы индийского МИД Викрам Мисри.

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«Что касается миротворческой роли Индии и того, в состоянии ли мы предложить формулу мира либо с нашими двусторонними партнёрами, либо на многосторонней платформе, и работаем ли мы над мирным предложением. На данный момент мы участвуем в ряде переговоров с несколькими важными партнёрами и лидерами», — сказал он на брифинге.

Мисри уточнил, что консультации по данному геополитическому вопросу продолжаются, и пообещал проинформировать о результатах переговоров «в нужное время». При этом он не назвал имена тех, с кем идут переговоры.

Дипломат отметил, что прорабатываются контакты в ходе визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в США 21–23 сентября, где он примет участие во встрече лидеров четырёхстороннего диалога по безопасности (QUAD) и Саммите будущего в ООН.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что его страна является одной из немногих, кто может говорить и с Россией, и с Украиной.

5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Индия могла бы способствовать налаживанию диалога по Украине, но пока предпосылки для ведения переговоров отсутствуют. Он отметил конструктивный и дружеский характер отношений Моди с президентом России Владимиром Путиным.

8 июля Моди прибыл в Россию с официальным визитом и встретился с Путиным. Он заявил, что страна готова к любому содействию по мирному решению конфликта на Украине. 23 августа индийский премьер впервые приехал на Украину, где провёл встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

2 сентября Путин заявил, что российская сторона готова к мирным переговорам, но подчеркнул необходимость разобраться с украинскими боевиками, прорвавшимися в Курскую область. Глава государства также допустил, что противники РФ могут возобновить тему переговоров на фоне провала вторжения ВСУ.