Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:07 — ИА Регнум. Индия могла бы способствовать налаживанию диалога по Украине, но пока предпосылки для ведения переговоров отсутствуют. Об этом 5 сентября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Спикер Кремля отметил конструктивный и дружеский характер отношений премьер-министра Индии Нарендры Моди с президентом России Владимиром Путиным. Глава индийского правительства мог бы получать информацию непосредственно от участников конфликта на Украине, так как свободно общается как с российским лидером, так и с главой киевского режима Владимиром Зеленским, а также американскими властями.

«Это даёт очень хорошие шансы для Индии использовать свой вес в мировых делах, использовать свое влияние для того, чтобы сподвигнуть американцев и украинцев к большей политической воле на выход на мирный трек урегулирования», — процитировали Пескова «Известия».

Однако, подчеркнул представитель Кремля, конкретных планов пока нет, как и предпосылок для их появления.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля Моди прибыл в Россию с официальным визитом и встретился с Путиным. Премьер Индии заявил, что страна готова к любому содействию по мирному решению конфликта на Украине.

Он отметил, что в ходе неформальной встречи с президентом РФ было достигнуто полное взаимопонимание в отношении того, что мир необходимо установить как можно скорее. Путин выразил благодарность Моди за его попытки найти мирный путь к урегулированию ситуации на Украине.

23 августа Моди впервые прибыл на Украину, где встретился с Зеленским. Основной темой на переговорах также был конфликт на Украине. За день до этого во время визита в Польшу индийский премьер заявил, что урегулировать конфликт на Украине военным путём невозможно. По его словам, Индия выступает за диалог и поиск дипломатического решения для восстановления мира. Для достижения цели Индия готова сотрудничать со всеми дружественными странами.