Нью-Дели, 17 сентября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Индия является одной из немногих, кто может говорить и с Россией, и с Украиной. Об этом 17 сентября заявил глава МИД страны Субраманьям Джайшанкар в интервью телеканалу Times Now.

РИА Новости / Виталий Аньков

«Сегодня мы одна из немногих стран, которая может говорить с обоими этими правительствами, обеими этими странами в это очень трудное время, и посмотреть, что мы можем сделать, чтобы справиться с конфликтом, который длится так долго», — сказал он.

Джайшанкар добавил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди недавно совершил визиты в Москву и Киев. По его словам, это были самые важные шаги, которые предпринял Моди.

Как передавало ИА Регнум, 5 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Индия могла бы способствовать налаживанию диалога по Украине, но пока предпосылки для ведения переговоров отсутствуют. Он отметил конструктивный и дружеский характер отношений Моди с президентом России Владимиром Путиным.

8 июля Моди прибыл в Россию с официальным визитом и встретился с Путиным. Премьер Индии заявил, что страна готова к любому содействию по мирному решению конфликта на Украине. Он отметил, что в ходе неформальной встречи с президентом РФ было достигнуто полное взаимопонимание в отношении того, что мир необходимо установить как можно скорее.

23 августа Моди впервые прибыл на Украину, где встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. За день до этого во время визита в Польшу индийский премьер заявил, что урегулировать конфликт военным путём невозможно. По его словам, Индия выступает за диалог и поиск дипломатического решения для восстановления мира.

2 сентября Путин заявил, что российская сторона готова к мирным переговорам, но подчеркнул необходимость разобраться с украинскими боевиками, прорвавшимися в Курскую область. Глава государства также допустил, что противники РФ могут возобновить тему переговоров на фоне провала вторжения ВСУ.