Москва, 19 сентября, 2024, 12:54 — ИА Регнум. Система межведомственного электронного взаимодействия обеспечивает прокурорам круглосуточный доступ к более чем 100 видам государственных баз данных, их перечень и наполнение постоянно растут, рассказал генеральный прокурор России Игорь Краснов во время выступления на 9-м заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) 18 сентября.

Виктория Вотоновская/ТАСС

«Эта система позволяет прокурорам, не выходя из кабинета, получать практически любую информацию о проверяемых лицах. В частности, о наличии у них счетов в кредитных учреждениях, полученных доходах, имеющемся в пользовании недвижимом имуществе, транспортных средствах, совершенных административных правонарушениях, множество других сведений», — сказал Краснов

По его словам, электронная система даёт прокурорам возможность получать сведения о незаконных активах чиновников, в том числе и в криптовалюте.

Как передавало ИА Регнум, Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на заседании 17 сентября разрешила возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении председателя московского Солнцевского районного суда Артёма Матеты, задержанного при получении около $40 тыс. сотрудниками управления «М» Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

13 сентября решением Басманного суда Москвы было арестовано имущество на сумму более 100 млн рублей, принадлежащее топ-менеджеру госкорпорации «Росатом» Геннадию Сахарову и его супруге. Самого Сахарова арестовали в марте. По данному уголовному делу также задержали первого заместителя генерального директора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе. Его подозревают в даче взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

Президент России Владимир Путин 26 марта заявил, что ждёт от Генпрокуратуры больших и эффективных усилий по борьбе с коррупцией. ФСБ глава государства поручил уделить особое внимание борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и нацпроектах. Народ России ждёт от спецслужб результативных и наступательных действий в ответ на стоящие перед страной вызовы, отметил он.