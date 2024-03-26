Путин заявил, что ждёт от прокуратуры больших усилий по борьбе с коррупцией
Путин поручил Генпрокуратуре принять дополнительные меры для борьбы с коррупцией
Москва, 26 марта, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил, что ждёт от Генеральной прокуратуры больших усилий по борьбе с коррупцией.
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press
«В целом жду от прокуратуры больше эффективности в борьбе с коррупцией», — сказал глава государства, выступая на расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры.
Как передавало ИА Регнум, 19 марта Путин на расширенной коллегии ФСБ заявил, что особое внимание нужно уделить борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и нацпроектах.
Глава государства отметил, что в поле зрения ведомства должны находиться экономическая безопасность и противодействие коррупции. Он призвал ФСБ продолжить системную антикоррупционную работу.