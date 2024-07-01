Москва, 1 июля, 2024, 23:17 — ИА Регнум. Председатель Солнцевского райсуда Москвы Артём Матета был пойман с поличным силовиками при получении около 40 тыс. долларов. Сотрудники управления «М» ФСБ, занимающиеся борьбой с коррупцией в силовых ведомствах, в том числе в судах, провели операцию несколько дней назад.

Иван Шилов ИА REGNUM

Установлено, что взятку Артём Матета получил за решение вопроса по уголовному делу, заведомо зная, что не выполнит просьбу обратившегося к нему человека, сообщил со ссылкой на источники РБК.

Согласно закону «О статусе судей Российской Федерации» судья обладает неприкосновенностью, которая распространяется на его жилище, служебное помещение, переписку. Согласие на возбуждение уголовного дела против судьи должна дать Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин обратился в ВККС с просьбой дать согласие на возбуждение уголовного дела в отношении Матеты. Обращение будет рассмотрено на заседании 10 июля. Речь идёт о мошенничестве. Максимальный срок заключения — десять лет лишения свободы.

Матета был назначен на должность председателя Солнцевского районного суда указом президента в ноябре 2021 года. Юрисдикция суда распространяется на территории районов Внуково, Ново-Переделкино и Солнцево.

Артём Матета — сын композитора Игоря Матеты. Он является автором хитов Филиппа Киркорова, Льва Лещенко, Маши Распутиной и многих других исполнителей.

В числе известных песен: «Играй, музыкант», «Живи, страна», «Ты упал с Луны», «Больше не хочу», «Пьяный кучер», «Эх, Владимир Вольфович». Также Игорь Матета писал музыку к сериалам «Всегда говори «всегда», «Персона нон грата», фильму «Жил-был дед», а также для аттракциона братьев Запашных «Среди хищников».

Как сообщало ИА Регнум, Хамовнический суд Москвы 21 июня начал рассматривать уголовное дело против трёх генералов петербургского ГУ МВД РФ — Сергея Умнова, Ивана Абакумова и Алексея Семёнова, — обвиняемых в получении 11 взяток на общую сумму почти 65 млн рублей.

Басманный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Сергея Власова по делу о взятке. Против экс-чиновника возбудили уголовное дело по части шестой статьи 290 УК («Получение взятки в особо крупном размере»).