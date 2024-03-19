Москва, 19 марта, 2024, 14:29 — ИА Регнум. Особое внимание нужно уделить борьбе с коррупцией в гособоронзаказе и нацпроектах, сообщил 19 марта президент России Владимир Путин на расширенной коллегии ФСБ.

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Глава государства отметил, что в поле зрения ведомства должны находиться экономическая безопасность и противодействие коррупции. Он призвал ФСБ продолжить системную антикоррупционную работу.

«Особое внимание уделить сфере гособорнзаказа, реализации национальных проектов, федеральных и региональных программ», — заявил Путин.

Президент заявил о необходимости усилить защиту информационной инфраструктуры в стране, учитывая нарастающее количество кибератак. ФСБ следует активно сотрудничать с учёными для решения задач по киберзащите, а также с бизнесом, специализирующимся на цифровых разработках.

Народ России ждёт от российских спецслужб результативных и наступательных действий в ответ на стоящие перед страной вызовы, отметил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 13 марта глава российского правительства Михаил Мишустин заявил на встрече с руководителем Федерального казначейства Романом Артюхиным, что цены на гособоронзаказ не должны расти вместе с ростом объёма закупок. Он отметил необходимость сотрудничества с Федеральной антимонопольной службой.