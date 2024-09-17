Москва, 17 сентября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) на заседании 17 сентября разрешила возбудить уголовное дело о мошенничестве в отношении председателя московского Солнцевского районного суда Артёма Матеты.

судьироссии.рф Артем Матета

«Принято решение дать согласие на возбуждение уголовного дела», — заявил председатель ВККС Николай Тимошин.

Матета не явился на заседание, не объяснив своё отсутствие. По этому поводу представитель Следственного комитета заявил, что Матета пытается затянуть процесс и попросил врачей, чтобы его госпитализировали в Центр психического здоровья клиники «Медси» «по надуманным причинам».

Как сообщало ИА Регнум, должность председателя Солнцевского районного суда Матета занимает с ноября 2021 года.

В конце июня 2024 года его задержали при получении около $40 тыс. сотрудники управления «М» ФСБ, занимающиеся борьбой с коррупцией в силовых ведомствах. Матета получил взятку за решение вопроса по уголовному делу.

Как судья Матета обладает неприкосновенностью. За разрешением возбудить против него уголовное дело председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратился в ВККС.