Москва, 28 марта, 2024, 21:26 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы арестовал на два месяца директора структурного подразделения «Росатома» Геннадия Сахарова, который подозревается в даче взятки. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Суды общей юрисдикции города Москвы Геннадий Сахаров

«Постановлением Басманного районного суда Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного следствия в отношении Сахарова Геннадия Станиславовича. По версии следствия, Сахаров Г. С., занимая должность директора по капитальным вложениям, государственному строительному надзору и государственной экспертизе госкорпорации «Росатом», обвиняется по ч. 6 ст. 290 УК РФ по факту получения взятки в особо крупном размере», — приводит сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что суд отправил Сахарова в СИЗО до 26 мая.

Вместе с тем отмечается, что по данному уголовному делу также задержан первый заместитель генерального директора «Оргэнергострой» Элгуджи Кокосадзе по факту преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта Басманный суд Москвы арестовал заместителя главы Федеральной таможенной службы (ФТС) России Елену Ягодкину. Ранее отмечалось, что её подозревают в совершении ряда коррупционных преступлений, связанных с определением товарной номенклатуры при начислении таможенных пошлин.

Задержание произошло после заседания комиссии по вопросам взимания и администрирования таможенных и иных платежей. В служебном кабинете Ягодкиной был проведён обыск, позднее её доставили на допрос в Следственный комитет.

В суде Ягодкина отвергла обвинения в превышении полномочий. По данным следствия, она превысила должностные полномочия в области маркировки алкоголя, что, в свою очередь, повлекло неуплату в бюджет порядка 1,2 млрд рублей.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что ждёт от Генпрокуратуры больших и эффективных усилий по борьбе с коррупцией.