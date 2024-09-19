Брюссель, 19 сентября, 2024, 08:06 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, представив новый состав структуры, укрепила свою власть и получила полный контроль над делами Европейского союза. Об этом 19 сентября сообщило издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников ЕС.

Jean-Francois Badias/AP/TASS Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«Представив новую команду, глава Еврокомиссии обрела больше власти, чем когда-либо… Сразу стало ясно одно: она будет иметь неограниченный контроль над политикой Евросоюза», — говорится в материале.

По информации источника, формирование нового состава Еврокомиссии стало кульминацией многомесячной стратегии по устранению несогласных с политикой фон дер Ляйен во время её первого срока на посту главы ЕК.

Отмечается, что во время первого срока она приобрела репутацию политика, принимающего односторонние решения, выходящие при этом за рамки должностных обязанностей.

Как передавало ИА Регнум, 18 июля депутаты Европейского парламента утвердили кандидатуру фон дер Ляйен на новый пятилетний срок. За её кандидатуру проголосовал 401 из 720 депутатов. В своей предвыборной программе она пообещала в течение ближайших пяти лет перестроить ЕС в оборонный союз и создать Европейский оборонный фонд для инвестиций в технологии в морской, наземной, воздушной, космической сферах, а также в кибербезопасность и систему противовоздушной обороны Европы.

По мнению лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, фон дер Ляйен пытается спровоцировать вооружённый конфликт и подталкивает к этому страны блока.

Как указал в беседе с ИА Регнум капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин, превращение ЕС в оборонный союз может привести к тому, что многие страны Европы, которые уже являются членами НАТО, начнут задаваться вопросом о необходимости существования Североатлантического альянса. В то же время эксперт допустил, что фон дер Ляйен во время второго срока на посту главы ЕК может принять решения, которые не пойдут на пользу Европе, но будут выгодны США.