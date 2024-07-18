Брюссель, 18 июля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента на заседании 18 июля утвердили кандидатуру действующего председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на новый пятилетний срок.

Global Look Press/XinHuaZhao/Dingzhe

За её кандидатуру проголосовал 401 из 720 депутатов Европарламента.

Фон дер Ляйен впервые избрали на пост главы ЕК в июле 2019 года. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Срок её полномочий в качестве главы ЕК истекает в ноябре 2024 года. В начале июня фон дер Ляйен заявляла, что уверена в своём переизбрании.

Уже после выборов в Европарламент, но ещё до согласования своей кандидатуры депутатами нового созыва глава ЕК сделала ряд резонансных заявлений. В частности, она пообещала в течение нового срока сосредоточиться на построении «оборонного Европейского союза» и ввести пост еврокомиссара по обороне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил эти слова как подтверждение курса ЕС на милитаризацию.

Кроме того, в июле фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию и приняла решение о понижении уровня представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством (продлится до конца 2024 года). Эти действия стали ответом на поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта на Украине.

27 июня страны — участницы ЕС утвердили назначения на руководящие посты организации на следующие пять лет. Они договорились, что нынешнего председателя Евросовета Шарля Мишеля сменит бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, фон дер Ляйен продолжит работу на посту в течение ещё одного срока, а место главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля займёт экс-премьер-министр Кая Каллас.