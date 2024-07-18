Глава Еврокомиссии переизбрана на новый пятилетний срок
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен переизбрана на новый пятилетний срок
Брюссель, 18 июля, 2024, 15:18 — ИА Регнум. Депутаты Европарламента на заседании 18 июля утвердили кандидатуру действующего председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен на новый пятилетний срок.
За её кандидатуру проголосовал 401 из 720 депутатов Европарламента.
Фон дер Ляйен впервые избрали на пост главы ЕК в июле 2019 года. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Срок её полномочий в качестве главы ЕК истекает в ноябре 2024 года. В начале июня фон дер Ляйен заявляла, что уверена в своём переизбрании.
Уже после выборов в Европарламент, но ещё до согласования своей кандидатуры депутатами нового созыва глава ЕК сделала ряд резонансных заявлений. В частности, она пообещала в течение нового срока сосредоточиться на построении «оборонного Европейского союза» и ввести пост еврокомиссара по обороне. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил эти слова как подтверждение курса ЕС на милитаризацию.
Кроме того, в июле фон дер Ляйен отменила визит коллегии Еврокомиссии в Венгрию и приняла решение о понижении уровня представительства на неформальных заседаниях Совета ЕС под венгерским председательством (продлится до конца 2024 года). Эти действия стали ответом на поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев, Москву, Пекин и Вашингтон для обсуждения путей мирного урегулирования конфликта на Украине.
27 июня страны — участницы ЕС утвердили назначения на руководящие посты организации на следующие пять лет. Они договорились, что нынешнего председателя Евросовета Шарля Мишеля сменит бывший премьер-министр Португалии Антониу Кошта, фон дер Ляйен продолжит работу на посту в течение ещё одного срока, а место главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля займёт экс-премьер-министр Кая Каллас.