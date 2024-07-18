Брюссель, 18 июля, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в случае переизбрания на этот пост планирует превратить ЕС в оборонный союз до 2029 года, сообщается в её предвыборной программе.

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В частности, она пообещала, что её работа в ближайшие пять лет будет сконцентрирована на построении подлинного оборонного Европейского союза. При этом, уточняется в программе, страны — члены объединения будут самостоятельно принимать решения об отправке своих контингентов.

Фон дер Ляйен пообещала создать Европейский оборонный фонд, который предполагает инвестирования в технологии в морской, наземной, воздушной, космической сферах, кибербезопасность, а также европейский противовоздушный щит.

Для этих целей глава ЕК планирует назначить еврокомиссара по обороне в новом составе Европейской комиссии.

Голосование депутатов Европарламента по поводу переизбрания Фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии пройдет в Страсбурге 18 июля. В июне глава Евросовета Шарль Мишель сообщал, что главы государств и правительств Евросоюза не достигли соглашения о переназначении фон дер Ляйен.

Как передавало ИА Регнум, Урсулу фон дер Ляйен избрали на пост главы ЕК в июле 2019 года. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Срок её полномочий в качестве главы ЕК истекает в ноябре 2024 года. В начале июня фон дер Ляйен заявляла, что уверена в своём переизбрании.

Неназванный депутат Европарламента от Франции заявил изданию, что при переизбрании главы ЕК может произойти настоящий сюрприз. По словам ещё одного источника, также неназванного европейского дипломата, фон дер Ляйен лидирует среди других кандидатов, но ещё рано говорить о том, что она будет переизбрана.