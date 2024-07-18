Москва, 18 июля, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Стремление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз потребует, прежде всего, увеличения финансирования оборонных расходов. Такое мнение 18 июля корреспонденту ИА Регнум высказал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

European Union 2020

Фон дер Ляйен пообещала в ближайшие пять лет сосредоточиться на создании подлинного оборонного Европейского союза. Она также намерена учредить Европейский оборонный фонд и назначить еврокомиссара по обороне в новом составе Европейской комиссии.

Дандыкин отметил, превращение ЕС в оборонный союз может привезти к тому, что многие страны Европы, которые уже являются членами НАТО, начнут задаваться вопросом о необходимости существования Североатлантического альянса.

Дандыкин также обратил внимание на то, что фон дер Ляйен на втором сроке может принять решения, которые не пойдут на пользу Европе, но будут выгодны США. Фон дер Ляйен не выражает интересы ни Германии, ни Европы. Её продвигали прежде всего американцы, она их устраивает, уточнил военный эксперт.

По его словам, несмотря на стремление к стратегической автономии, Евросоюз остаётся зависимым от США, даже имея ядерное оружие.

«Создание оборонного союза означает увеличение финансирования оборонных расходов. Возможно, они создадут свои европейские силы. Однако решение будут принимать США. Если Вашингтон позволит европейцам умирать за интересы США, тогда он может пойти навстречу им. Также возможно размещение американских ракет не только в Германии, но и в других странах Европы. Однако эти планы ни к чему не приведут, и фон дер Ляйен, скорее всего, не сможет воплотить задуманное в жизнь. Действия фон дер Ляйен могут спровоцировать протестные настроения в странах Европы, которые уже сейчас ощущают снижение уровня жизни», — отметил Дандыкин.

В свою очередь кандидат исторических наук, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, политолог Дмитрий Офицеров-Бельский отметил, что когда фон дер Ляйен была министром обороны Германии, у неё также было много планов, которые она не смогла реализовать. Из того, что было сделано тогда — это увеличение закупок американских вооружений.

«Тогда немецкая оборонная промышленность не могла покрыть скромные потребности того времени. Сейчас ситуация осталась прежней. Фон дер Ляйен будет продолжать закупать американское вооружение, как и раньше. Поэтому, скорее всего, ничего принципиально нового не произойдёт. Однако в ЕС появятся новые должности, такие как комиссар по обороне. Разговоры об этом ведутся уже более 10 лет. Одна из возможных кандидатур на эту должность — министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Его рассматривают как квалифицированного специалиста с опытом работы в дипломатическом ведомстве и в качестве министра обороны Польши», — отметил эксперт.

Как передавало ИА Регнум, депутаты Европарламента на заседании 18 июля утвердили кандидатуру действующего председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен на новый пятилетний срок.

Урсулу фон дер Ляйен впервые избрали на пост главы ЕК в июле 2019 года. Тогда её кандидатуру поддержала коалиция, состоявшая из консервативной Европейской народной партии, либералов и социалистов. Они обеспечили ей незначительное большинство в 383 голоса при необходимом минимуме в 374. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Срок её полномочий в качестве главы ЕК истекает в ноябре 2024 года. В начале июня фон дер Ляйен заявляла, что уверена в своём переизбрании.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обещание председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен превратить ЕС в оборонный союз подтверждает курс на милитаризацию европейского сообщества. Представитель Кремля предположил, что глава ЕК говорила о смене приоритетов ЕС и придании союзу военной окраски. Он подчеркнул, что Россия не представляет никакой угрозы ни для кого в Европе, а в ходе спецоперации на Украине защищает свои интересы.