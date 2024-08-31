Париж, 31 августа, 2024, 17:30 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, по-видимому, хочет войны и потому подталкивает страны к началу конфликта, заявил 31 августа лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Урсула фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен ранее заявляла, что мир «не должен восприниматься как должное», критиковала премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за поездки в Россию и Китай и переговоры по мирному урегулированию конфликта на Украине, а также сообщила, что в Еврокомиссии появится ещё один комиссар — по обороне, напомнил Филиппо.

«Абсолютное безумие! Короче говоря, она хочет войны, подталкивает к войне, отказывается от мира и хочет навязать очень опасную идею «армии ЕС», — написал Филиппо на своей странице в Х (Twitter).

Полномочия фон дер Ляйен на посту главы Еврокомиссии истекают в октябре 2024 года. Ранее руководители ЕС договорились о её переизбрании на второй пятилетний срок.

Как передавало ИА Регнум, ранее с серией острых антироссийских заявлений выступил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (покинет свой пост в октябре, его преемницей станет премьер-министр Эстонии Кая Каллас). В частности, он заявил, что следует снять любые ограничения на удары западным оружием по территории РФ, и вместе с тем сказал, что никто в ЕС не хочет находиться в состоянии войны с Россией.

Слова Борреля являются призывом к эскалации конфликта и развязыванию ядерной войны, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Президент России Владимир Путин ранее призвал представителей стран НАТО думать о последствиях, к которым могут привести их заявления об ударах по территории РФ. Глава государства отметил, что высокоточное оружие большой дальности не используют без сопровождения высококлассными специалистами, и напомнил, что площадь целого ряда западных стран весьма невелика.