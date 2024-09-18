Вашингтон, 19 сентября, 2024, 02:06 — ИА Регнум. Израиль проинформировал Соединённые Штаты Америки о планируемой операции в Ливане 17 сентября, но не предоставил каких-либо подробностей. Об этом 18 сентября сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

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«Израильские официальные лица уведомили США о том, что собираются провести операцию в Ливане во вторник, но не сообщили никаких подробностей о том, что планируют», — говорится в материале.

Отмечается, что Тель-Авив уведомил Вашингтон о планируемой операции во время телефонного разговора между шефом Пентагона Ллойдом Остином и министром обороны Израиля Йоавом Галантом утром 17 сентября.

По информации источника, Соединённые Штаты оставались в неведении относительно деталей запланированной Израилем операции до тех пор, пока не начали поступать сообщения о взрывах электронных устройств в Ливане.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга 18 сентября заявил, что США не имеют никакого отношения к взрывам, прогремевшим в Ливане.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября в разных районах Ливана массово взрывались пейджеры. По словам главы министерства здравоохранения Ливана Фираса Объяда, в результате взрывов пейджеров погибли 12 человек, двое из которых дети, ещё около 4 тыс. пострадали. Министр информации республики Заяд Макари возложил ответственность за произошедшее на Израиль, подчеркнув, что предварительное расследование указывает на причастность Тель-Авива.

По информации источника агентства Reuters, Национальная разведывательная служба Израиля «Моссад» заложила небольшое количество взрывчатки в 5 тыс. устройств, заказанных членами движения «Хезболла», за несколько месяцев до последних событий.

18 сентября в Ливане начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи. Сообщалось, что рации закуплены вместе с пейджерами, массовая детонация которых произошла накануне. По последним данным, в результате второй серии взрывов электронных устройств погибли 20 человек, более 450 пострадали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что произошедшие в Ливане взрывы устройств связи ведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, а подобные события могут стать триггером для выхода ситуации из-под контроля.