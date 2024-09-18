Бейрут, 19 сентября, 2024, 00:54 — ИА Регнум. До 20 человек возросло количество жертв серии взрывов раций, пейджеров, телефонов и других средств связи с литийионными батареями в Ливане. Об этом 18 сентября сообщает Al Jazeera со ссылкой на центр экстренных ситуаций при минздраве страны.

Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

«По обновленным данным, в результате взрывов электронных устройств сегодня вечером число погибших достигло 20, раненых более 450 человек», — уточняется в заявлении.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 18 сентября в разных районах Ливана начали взрываться рации, мобильные телефоны и другие средства связи с литийионными аккумуляторами. Отмечалось, что рации массово закупались вместе с пейджерами, массовая детонация которых произошла накануне. В результате второй серии взрывов электронных устройств погибли по меньшей мере 14 человек, ещё как минимум 450 человек пострадали.

В Белом доме выступили с заявлением о полной непричастности США к ситуации со взрывами электронных устройств в Ливане.

17 сентября в разных районах Ливана массово взорвались пейджеры. Министр информации республики Заяд Макари возложил ответственность за произошедшее на Израиль. Он отметил, что предварительное расследование указывает на причастность Тель-Авива. По словам главы минздрава Ливана Фираса Объяда, в результате взрывов пейджеров погибли 12 человек, двое из которых дети, ещё около 4 тыс. пострадали.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что произошедшие в Ливане взрывы устройств связи ведут к эскалации напряжённости на Ближнем Востоке, а подобные события могут стать триггером для выхода ситуации из-под контроля.