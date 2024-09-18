Москва, 18 сентября, 2024, 19:14 — ИА Регнум. Российским властями необходимо сделать всё возможное, чтобы не было барьеров при передвижении жителей Калининградской области по России. Об этом 18 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на встрече по видеосвязи с избранными руководителями российских регионов.

РИА Новости/Виталий Невар

Глава государства отметил важность создания условий для экономического развития региона как части экономического комплекса России.

«Нужно стремиться к тому, чтобы это был не только наш форпост и крепость на западных рубежах отечества, но и чтобы Калининградская область была органично вписана в жизнь всей страны», — сказал президент.

Региону необходимо почувствовать, что он является частью большого государства, добавил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября Путин в ходе совещания с избранными главами регионов поздравил их с победой на выборах и призвал обеспечить необходимые условия для развития производств на вверенных им территориях.

В середине августа российский лидер сообщил о планах сдать два новых парома для Калининграда к 2029 году. Первый из них намерены ввести в эксплуатацию уже к концу 2028 года. Сейчас морские перевозки являются «основной артерией» доставки грузов в регион и из него, отметил президент.

В конце месяца стало известно, что причал строящегося в Пионерском Калининградской области морского терминала принял первый грузопассажирский паром. Начало работы терминала упростит ситуацию со снабжением региона.

В ходе визита в Калининградскую область в январе Путин призвал оказывать Калининграду дополнительную поддержку, напомнив, что соседние с регионом страны затруднили логистику. Президент поручил Минтрансу оперативно пересмотреть вопрос субсидирования перевозок в регион.