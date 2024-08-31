Пионерский, Калининградская область, 31 августа, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Причал строящегося в Пионерском Калининградской области морского терминала принял первый грузопассажирский паром, сообщил 31 августа врио главы региона Алексей Беспрозванных.

Telegram/Алексей Беспрозванных. Калининград

Этого события область ждала несколько лет, написал Беспрозванных в своём Telegram-канале.

«Для Пионерского это тоже важная веха. Этот красивый город может быть не только курортом, но и портом. Когда терминал достроят, он будет принимать до 225 тысяч пассажиров и до 80 тысяч накатной техники в год (машины, спецтехника)», — отметил врио губернатора.

Он отметил, что работа нового терминала укрепит транспортную безопасность Калининградской области, и поблагодарил за поддержку президента России Владимира Путина.

Пресс-служба Минтранса в свою очередь сообщила, что начало работы терминала упростит ситуацию со снабжением региона.

«Ввели в эксплуатацию первый пусковой комплекс: причал № 1, береговой пандус, а также акваторию с навигационными глубинами в 7,5 м. Благодаря этому в удалённый терминал Пионерский морского порта Калининград смогут заходить паромы с накатной техникой. Это позволит разгрузить мощности железнодорожного паромного комплекса в Балтийске, а также поддерживать стабильное снабжение предприятий и жителей региона необходимыми грузами», — сказано в сообщении в Telegram-канале Минтранса.

Как передавало ИА Регнум, ранее в августе Путин провёл рабочую встречу с Беспрозванных. Глава государства рассказал, что в конце 2028 года на заводе «Звезда» должен быть сдан новый паром для Калининградской области, а в 2029 году — ещё один. Сейчас морские перевозки являются «основной артерией» доставки грузов в регион и из него, отметил президент.

В ходе визита в Калининградскую область в январе Путин призвал оказывать Калининграду дополнительную поддержку, напомнив, что соседние с регионом страны затруднили логистику. Президент поручил Минтрансу оперативно пересмотреть вопрос субсидирования перевозок в Калининградскую область. Он отметил, что эти средства необходимо выделять только для местных жителей, иначе их хватает лишь на четыре месяца в году.