Москва, 18 сентября, 2024, 19:07 — ИА Регнум. Необходимо создавать условия для создания новых и модернизации существующих производств в регионах, заявил президент России Владимир Путин 18 сентября совещании с победившими на выборах главами субъектов РФ.

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«Важно поддерживать успешные предпринимательские, в том числе высокотехнологичные, инициативы, там, где это необходимо, помогать их масштабированию, обмену лучшими практиками с другими регионами, создавать возможности для открытия новых и модернизации действующих производств», — сказал он.

Президент также призвал содействовать развитию научно-технологического и кадрового потенциала в субъектах РФ. Кроме того, он отметил важность поддержки в регионах успешных предпринимательских и высокотехнологичных инициатив.

Как передавало ИА Регнум, Путин 11 сентября заявил, что высокие темпы роста ВВП России отчасти связаны с развитием собственного производства. Отечественные предприниматели действуют порой эффективней, чем иностранные, добавил он.

5 июня президент отметил, что беспрецедентные санкции Запада создали ряд проблем для России, но их получается успешно решать. Отечественные компании смогли быстро развиться и занять места ушедших иностранных производителей. Путин признал, что такого эффекта не ожидали не только на Западе, но и в РФ.