Ново-Огарево, Московская область, 14 августа, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Сдача очередного парома для Калининграда на заводе «Звезда» предусмотрена в конце 2028 года, ещё одного парома — в 2029 году, сообщил 14 августа президент России Владимир Путин.

Петр Ковалев/ТАСС

Глава государства провёл встречу с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

«Что касается морских перевозок — потому что это основная сейчас артерия доставки и вывоза грузов, — в конце 2028 года предусмотрена на заводе «Звезда» сдача очередного парома для Калининграда, а в 2029 году — ещё одного парома», — сказал глава государства.

Как передавало ИА Регнум, Беспрозванных в ходе встречи доложил Путину о социально-экономическом развитии региона. Прогнозируемый рост ВРП Калининградской области в 2024 году составит 4,7%. Также в ходе разговора врио губернатора затронул тему субсидирования льготных авиабилетов. Президент заявил, что субсидирование будет продолжено.

Путин посетил Калининградскую область 25 января. В ходе рабочей встречи с занимавшим тогда пост главы региона Антоном Алихановым он обсудил социальную ситуацию в области, принял участие в открытии завода «Энкор» в Черняховске, который станет крупнейшим в России предприятием по выпуску компонентов для солнечной энергетики, и провёл совещание по развитию региона.

Путин призвал оказывать Калининграду дополнительную поддержку, напомнив, что соседние с регионом страны затруднили логистику. Президент поручил Минтрансу оперативно пересмотреть вопрос субсидирования перевозок в Калининградскую область. Он отметил, что эти средства необходимо выделять только для местных жителей, иначе их хватает лишь на четыре месяца в году.