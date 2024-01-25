Калининград, 25 января, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 25 января в ходе поездки в Калининградскую область поручил главе Министерства транспорта Виталию Савельеву быстро решить вопрос субсидирования перевозок в регион только для его жителей и студентов.

Пресс-служба администрации Приморского края

«Наверное, целесообразно это сделать. Так что не затягивайте только. Год начинается. Надо быстро это сделать», — сказал Путин.

Глава государства отметил, что такая мера позволит пользоваться льготой большему числу жителей региона.

Этот вопрос Путин обсудил ранее на встрече со студентами Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Президенту рассказали, что субсидии в размере 450 млн на субсидирование авиабилетов, предусмотренные на год, заканчиваются в течение первых четырёх месяцев.

Он сообщил, что губернатор Калининградской области Антон Алиханов предложил предоставлять эту льготу не всем. Путин пообещал, что этот вопрос рассмотрят на совещании по развитию региона.

Российский лидер прибыл в Калининград 25 января. Он по видеосвязи принял участие в открытии завода «Энкор» по производству компонентов для солнечной энергетики в Черняховске.

В ходе совещания президент заявил, что области нужно оказывать дополнительную поддержку, чтобы обеспечить её развитие в условиях, когда соседние страны осознанно затрудняют логистику.