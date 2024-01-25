Калининград, 25 января, 2024, 18:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Калининградской области 25 января призвал дополнительно поддержать регион в условиях его ограничений со стороны соседних стран, осознанно затруднивших логистику.

Иван Шилов ИА REGNUM

Российский лидер напомнил об особой географии области, из-за которой нарушения логистических цепочек и попытки транспортной блокады становятся большими трудностями, что отражается на ключевых показателях.

«Мы должны дополнительно поддержать развитие региона с учётом этих вызовов и сложившихся новых реалий», — заявил глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, Литовские железные дороги уведомили Калининград о прекращении с 18 июня 2022 года транзита ряда товаров, следующих в регион через территорию республики. Губернатор области Антон Алиханов заявил, что эти действия незаконны и могут иметь для Литвы и Евросоюза далекоидущие последствия.

В беседе с ИА Регнум член комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Плякин заявил, что решение Литвы о прекращении транзита фактически не в компетенции страны, так как необходимые соглашения заключались между Россией и Евросоюзом.

В ноябре 2023 года Генконсульство Германии в Калининграде заявило о прекращении работы. Жителям региона для решения консульских и паспортных вопросов посоветовали обращаться в генконсульство в Санкт-Петербурге, для получения виз — в посольство в Москве. О планах закрыть генконсульство в Калининграде, а также Екатеринбурге и Новосибирске, Германия заявляла ещё весной.