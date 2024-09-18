Санкт-Петербург, 18 сентября, 2024, 18:49 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе совещания с избранными главами регионов поздравил их с победой на выборах.

РИА Новости/Григорий Сысоев

«Прежде всего хочу поздравить вас с избранием на должности руководителей субъектов Российской Федерации», — сказал Путин.

Он отметил, что выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и при явке, которая стала самой высокой за всю историю проведения единого дня голосования.

«Наши граждане знают, понимают, насколько это важно — участвовать в жизни страны, в формировании органов власти разного уровня», — добавил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности глав регионов одержали победу по итогам голосования на выборах, которые прошли с 6 по 8 сентября.

В 49 субъектах России голосование стартовало 6 сентября и проходило в течение трёх дней. Как отметил представитель МВД Дмитрий Дацко, в ходе единого дня голосования ведомство не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на результаты.

8 сентября депутат Госдумы Василий Пискарёв заявил, что попытки Запада запугать российских избирателей не повлияли на проведение выборов.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, активной деятельности антироссийских и прозападных оппонентов не наблюдалось. Она предположила, что те, «видимо, выдохлись» во время прошедших в марте выборов президента России.