Москва, 18 сентября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. Помощь участникам СВО — это общая и личная ответственность глав регионов, заявил президент России Владимир Путин 18 сентября в ходе онлайн-совещания в руководителями субъектов РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

«Огромное значение имеет вклад каждого региона в общее дело, в общую победу, в поддержку наших героев, тех людей, которые, не жалея себя, борются за Россию в ходе специальной военной операции. Это наша общая и ваша личная как руководителей регионов ответственность, наш гражданский и моральный долг», — сказал президент.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день Путин поздравил новоизбранных губернаторов с победой на выборах. Президент отметил высокую явку и открытую конкурентную среду, в которой прошло голосование, и отдельно отметил мужество жителей приграничных с Украиной регионов, которые, несмотря на трудности и провокации, пришли на участки и тем самым показали пример консолидации и сплочённости.

Голосование в 49 субъектах России стартовало 6 сентября и проходило в течение трёх дней. 11 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы разного уровня, прошедшие в российских регионах, состоялись, результаты голосования достоверны. Также Памфилова, подводя итоги единого дня голосования, отметила невероятную гражданскую и политическую зрелость избирателей в России.