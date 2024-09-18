Москва, 18 сентября, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Жители граничащих с Украиной регионов России пришли на выборы в Единый день голосования несмотря на провокации, которые устраивали ВСУ, пытаясь дестабилизировать ситуацию, заявил 18 сентября президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Несмотря на все трудности, давление, попытки дестабилизировать ситуацию, террористические акты на этих территориях, люди пришли на выборы. Показали пример сплочённости и консолидации», — сказал он на совещании с победившими на выборах главами регионов.

Мужество и сила духа жителей приграничных регионов вызывают искреннее уважение, добавил президент. Он поблагодарил граждан за их позицию. Президент также подчеркнул, что органы власти всех уровней должны проявлять особое внимание к их нуждам и запросам.

«Все возникающие проблемы должны решаться без проволочек и лишнего формализма. И святая обязанность Вооружённых сил — сделать всё для защиты людей», — добавил глава государства.

Как передавало ИА Регнум, Центризбирком России не стал переносить выборы губернатора Курской области из-за вторжения ВСУ в приграничный районы региона. Для обеспечения безопасности граждан досрочное голосование стартовало 28 августа, основное прошло с 6 по 8 сентября.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский сообщил, что за две недели до единого дня голосования был проведён опрос жителей Курской области. Две третьих респондентов поддержали проведение выборов губернатора в положенный срок.