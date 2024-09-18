Москва, 18 сентября, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Сентябрьские выборы прошли в открытой конкурентной борьбе и при высокой явке, заявил президент России Владимир Путин 18 сентября в ходе совещания с главами регионов РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев

«Выборы проходили в условиях открытой конкурентной борьбы и, что имеет высокое значение, при высокой — при самой высокой за всю историю единого дня голосования явке», — отметил президент.

Путин подчеркнул, что вклад каждого субъекта России в общее дело и общую победу имеет огромное значение. Отдельно он отметил пример сплочённости и консолидации, который показали жители новых регионов.

Как передавало ИА Регнум, в этот же день президент поздравил губернаторов с победой на выборах.

В 49 субъектах России голосование стартовало 6 сентября и проходило в течение трёх дней. Как отметил представитель МВД Дмитрий Дацко, в ходе единого дня голосования ведомство не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на результаты.

8 сентября депутат Госдумы Василий Пискарёв заявил, что попытки Запада запугать российских избирателей не повлияли на проведение выборов.

11 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы разного уровня, прошедшие в российских регионах, состоялись, результаты голосования достоверны. Также Памфилова, подводя итоги единого дня голосования, отметила невероятную гражданскую и политическую зрелость избирателей в России.