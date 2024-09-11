Москва, 11 сентября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Выборы разного уровня, прошедшие в российских регионах, состоялись, результаты голосования достоверны, заявила 11 сентября глава Центризбиркома Элла Памфилова на заседании ЦИК РФ.

Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Избирательная кампания единого дня голосования 2024 года, можно действительно уверенно сказать, прошла она очень достойно, кампания состоялась, результаты голосования достоверны», — сказала она.

Памфилова поблагодарила коллег и всех членов избиркомов за качественную работу. Она информировала, что недействительными за прошедшие выборы признаны итоги голосования на одном участке в Республике Тыва в ходе выборов депутатов Верховного хурала в связи с допущенными нарушениями и невозможностью с достоверностью установить результаты волеизъявления избирателей. Глава ЦИК добавила, что направила обращения по этой ситуации председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину и прокурору Республики Тыва Сергею Дябкину с просьбой о проведении всесторонней проверки.

Также председатель Центризбиркома РФ, подводя итоги единого дня голосования, отметила невероятную гражданскую, политическую зрелость избирателей в России.

«Уровень гражданской, политической зрелости нашего народа в такой ситуации достиг очень высокой степени», — сказала Памфилова.

По её словам, явка на региональных выборах стала рекордной с 2013 года и составила 47,1%. Она уточнила, что всего в выборах приняли участие свыше 27 млн 300 тыс. избирателей. Участие в дистанционном электронном голосовании на выборах приняли более 3,8 млн россиян в 25 регионах и Москве. Памфилова отметила, что средняя явка в ходе ДЭГ составила почти 90%.

Глава Центризбиркома рассказал, что голосование прошло спокойно, очень концентрированно, с высокой степенью корректности. Представителей избирательной системы, добавила глава ЦИК, отличает мобильность, оперативность, креативность, интерактивность, умение быстро реагировать на те или иные ситуации на опережение, предотвращая разные экстремальные ситуации.

Результаты выборов глав регионов, которые прошли в 21 субъекте РФ в единый день голосования, определены, информировала Памфилова. Кроме того, определены результаты голосования во всех трёх субъектах РФ, где проходили довыборы депутатов Госдумы.

Как передавало ИА Регнум, с 6 по 8 сентября в России состоялось трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте страны участники голосования выбирали губернаторов, а в трёх регионах голосовали за кандидатов в депутаты Госдумы. Также проводились выборы региональных и муниципальных парламентариев.

В заявлении временной рабочей группы по мониторингу избирательных прав граждан Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека представители ведомства отметили, что выборы в субъектах страны состоялись. Они прошли без нарушений.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что страны зарубежья попытались оказать влияние на проведение голосования в РФ, однако благодаря принятым мерам возможности этих попыток были сужены. Выборы прошли образцово и прозрачно, добавил он.