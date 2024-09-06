Москва, 6 сентября, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Избирательные участки открылись в 49 регионах России, где выборы проводятся в течение трёх дней, заявила 6 сентября председатель ЦИК РФ Элла Памфилова на брифинге в информцентре комиссии.

РИА Новости/Пелагия Тихонова

«Повторюсь, в 49 из 83 (регионах. — Прим. ред.), в которых у нас проходят выборы в единый день голосования. И только шесть регионов, оставшиеся, минует сия чаша на этот раз», — добавила она.

Памфилова отметила, что члены избирательных комиссий по всей стране помогают коллегам во время голосования. Она назвала солидарность и стремление помочь отличительной чертой российской избирательной системы.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября в России стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте РФ изберут губернаторов, в трёх регионах проголосуют за кандидатов в депутаты Государственной думы. Также проходят выборы региональных и муниципальных парламентариев.

В Москве с 6 сентября начались трёхдневные выборы в Московскую городскую думу восьмого созыва. Кроме того, жители столицы выбирают муниципальных депутатов в восьми муниципальных округах ТиНАО и в муниципальном округе Куркино.

Также 6 сентября стартовали выборы губернатора Курской области. ЦИК решил не переносить голосование, несмотря на то, что формирования ВСУ атакуют приграничные районы региона. Для обеспечения безопасности граждан с 28 августа началось досрочное голосование.

Памфилова утром 6 сентября заявила, что явка на выборах в Курской области составила 40%. Она подчеркнула, что в регионе приняли необходимые меры безопасности.