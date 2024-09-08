Москва, 8 сентября, 2024, 18:38 — ИА Регнум. Центральная избирательная комиссия РФ не наблюдает активной деятельности антироссийских и прозападных оппонентов, «видимо, выдохлись» во время прошедших в марте президентских выборов. Об этом 8 сентября заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на брифинге.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Председатель ЦИК России Элла Памфилова

«В этот раз мы не наблюдаем таких интенсивных происков антироссийских прозападных наших оппонентов. <…> Я думаю, наверное, выдохлись во время президентской кампании», — сказала она.

Памфилова предположила, что они сейчас могут работать на «нашего кандидата» в президенты США от демократов Камалу Харрис.

«Я не знаю, но в данном случае в этой кампании у нас [нет] вот такого, грех жаловаться, что именно они виновники всех этих неприятностей», — добавила глава ЦИК.

Как передавало ИА Регнум, Памфилова заявила, что число жалоб на нарушения в ходе единого дня голосования резко снизилось, несмотря на то, что выборы проходят в непростой обстановке.

6 сентября в России стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте страны выбирают губернаторов, в трёх регионах голосуют за кандидатов в депутаты Госдумы. Также проводятся выборы региональных и муниципальных парламентариев.