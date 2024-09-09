Москва, 9 сентября, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Действующие губернаторы и временно исполняющие обязанности глав регионов одержали победу по итогам голосования на выборах. Это следует из данных, отображённых на электронном табло в Центральной избирательной комиссии России.

Виталий Аньков/РИА Новости

По данным ЦИК, в 18 из 21 региона России уже обработаны 100% бюллетеней. Согласно результатам голосования, наибольшую поддержку получил губернатор Курганской области Вадим Шумков, за которого отдали голоса 85,16% избирателей. 82,27% голосов получил в ходе выборов глава Забайкальского края Александр Осипов. В Челябинской области лидировал Алексей Текслер (81,28%), в Липецкой области — Игорь Артамонов (81,16%), в Хабаровском крае — Дмитрий Демешин (81,03%), в Сахалинской области — Валерий Лимаренко (80,79%), а в Башкирии — Радий Хабиров (80,21%).

Согласно статистике, глава Калмыкии Бату Хасиков заручился поддержкой 79,95% жителей региона, за действующего главу Ставрополья Владимира Владимирова проголосовали 79,61% жителей, за врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева — 79,56%, а за исполняющего обязанности лидера Кемеровской области Илью Середюка — 78,38%.

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин набрал 78,17% голосов, в то время как за главу Оренбуржья Дениса Паслера проголосовали 78,14% избирателей. 76,55% голосовавших отдали свой голос за врио главы Калининградской области Алексея Беспрозванных.

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак лидировал с результатом 74,09% голосов, а действующего губернатора Мурманской области Андрея Чибиса выбрали 73,99% электората. За губернатора Курской области Алексея Смирнова проголосовали 65,28% избирателей, за главу Вологодской области Георгия Филимонова — 62,30%. В Волгоградской и Тульской областях, а также в Санкт-Петербурге продолжается подсчёт голосов.

Как сообщало ИА Регнум, в 49 субъектах России голосование стартовало 6 сентября и проходило в течение трёх дней. Как отметил представитель Министерства внутренних дел России Дмитрий Дацко, в ходе единого дня голосования ведомство не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования.