Москва, 8 сентября, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел России в ходе единого дня голосования (ЕДГ) не зафиксировало нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосований, заявил вечером 8 сентября представитель МВД РФ Дмитрий Дацко на заседании Центризбиркома РФ.

Кирилл Брага/РИА Новости

Он уточнил, что в последний день голосования полиция получила около 300 сообщений о нарушениях, которые связаны с выборами. В предыдущий период их было 900.

«Возбуждено пять уголовных дел, связанных с проведением избирательной кампании. Практически все они с сообщением о ложных фактах терроризма», — добавил Дацко.

Как передавало ИА Регнум, ранее 8 сентября глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила отсутствие активности со стороны антироссийских и прозападных сил. Глава комиссии предположила, что они «выдохлись» во время выборов президента России, прошедших в марте.

Памфилова также сообщила о резком сокращении числа жалоб в ходе ЕДГ. Это произошло несмотря на непростую обстановку, в которой проходят выборы, подчеркнула она.

В 49 субъектах РФ, где выборы проходят в течение трёх дней, голосование стартовало 6 сентября. 8 сентября выборы проходили во всех регионах страны. Они завершаются в 20:00 по местному времени.