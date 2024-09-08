Москва, 8 сентября, 2024, 21:00 — ИА Регнум. Попытки Запада запугать российских избирателей не повлияли на проведение выборов. Об этом 8 сентября заявил глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарёв в ходе брифинга в Центризбиркоме.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Несмотря на упорные попытки коллективного Запада дестабилизировать обстановку перед выборами и возросшие террористические атаки ВСУ на приграничные регионы, наши граждане показали, что выступают за развитие страны и курс на победу. Об этом говорит их готовность участвовать в выборах и явка», — сказал он.

По словам депутата, одной из целей Запада и Украины было запугать людей, чтобы потом в пропагандистских СМИ показать пустые участки и минимальную явку. Он подчеркнул, что эти планы провалились.

Пискарёв добавил, что, несмотря вмешательство извне, все ветви власти вместе с ЦИК слаженно работали, что позволило обеспечить проведение выборов в соответствии с законами РФ и полным доверием избирателей.

Как передавало ИА Регнум, председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что в ходе текущей кампании не наблюдалось активной деятельности антироссийских и прозападных оппонентов. Она предположила, что те «видимо, выдохлись» во время прошедших в марте президентских выборов.

Также Памфилова сообщила, что число жалоб на нарушения в ходе единого дня голосования резко снизилось, несмотря на то, что выборы проходят в непростой обстановке.

6 сентября в России стартовало трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте страны выбирают губернаторов, в трёх регионах голосуют за кандидатов в депутаты Госдумы. Также проводятся выборы региональных и муниципальных парламентариев.