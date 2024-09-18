Челябинск, 18 сентября, 2024, 16:36 — ИА Регнум. Центральный районный суд Челябинска не стал арестовывать заместителя директора школы № 68, в которой ученик напал на сверстников.

Андрей Попов/ТАСС

«В удовлетворении ходатайства следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей до 16 ноября 2024 года обвиняемого… отказать», — сказала судья.

Представители суда ранее закрыли заседание, поскольку в деле есть сведения о несовершеннолетних, которые нельзя разглашать.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября в Челябинске один из школьников напал на учеников и учителей в школе № 68. Трёх пострадавших детей 17 сентября транспортировали для дальнейшего лечения в Москву. Состояние двух девочек медики оценивают как стабильно тяжёлое.

Совершившего нападение школьника задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место происшествия после вызова персоналом школы. По информации Telegram-канала «112», у ученика были проблемы с общением. Учителя не могли предположить, что этот мальчик способен на такого рода поступки.

Региональное управление СК сообщило, что охрана в школе № 68 осуществлялась формально. Отмечалось, что пропускной режим фактически не осуществлялся, рамка и турникет не были подключены.