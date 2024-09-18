Челябинск, 18 сентября, 2024, 13:04 — ИА Регнум. Охрана в челябинской школе № 68, где 16 сентября ученик напал на одноклассников, осуществлялась формально. Об этом сообщило следственное управление СК по региону.

Андрей Попов/ТАСС

«Пропускной режим фактически не осуществлялся, рамка и турникет не были подключены», — отметили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября следствие возбудило уголовное дело по факту оказания частной охранной организацией услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Обвинение предъявлено замдиректора ЧОПа, он задержан. Также в рамках уголовного дела о халатности задержали замдиректора самой школы.

16 сентября в Челябинске один из школьников напал на учеников и учителей в школе № 68. В результате пострадали четыре человека. Трёх детей 17 сентября транспортировали для дальнейшего лечения в Москву. Состояние двоих девочек медики оценивают как стабильно тяжёлое.

Совершившего нападение школьника задержали сотрудники Росгвардии, которые прибыли на место происшествия после вызова персоналом школы. По информации Telegram-канала «112», у ученика были проблемы с общением.