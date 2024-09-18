Москва, 18 сентября, 2024, 15:09 — ИА Регнум. Около 30 человек доставили в полицию после перестрелки у офиса Wildberries в центре Москвы. Об этом 18 сентября сообщили в правоохранительных органах.

Михаил Климентьев/ТАСС

«В полицию доставлены порядка 30 человек, идут разбирательства», — приводит «РИА Новости» слова источника.

Ранее ИА Регнум сообщило о стрельбе у главного офиса Wildberries в столице. В компании заявили, что муж основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав пытался вместе со своей охраной незаконно проникнуть в офис.

По предварительным данным, один человек погиб, ещё восемь получили ранения.Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата.

При этом Владислав Бакальчук заявил, что в офисе Wildberries должен был пройти очередной раунд переговоров о финансировании строительства новых складов компании, однако на самом деле произошла провокация.