Москва, 18 сентября, 2024, 14:45 — ИА Регнум. Количество пострадавших при стрельбе у офиса Wildberries в центре Москвы увеличилось до восьми. Об этом 18 сентября сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Михаил Климентьев/ТАСС

«Число пострадавших при стрельбе у БЦ «Романов Двор» в центре Москвы увеличилось до восьми человек», — отметил источник.

Ранее ИА Регнум сообщило о стрельбе у главного офиса Wildberries в столице. Позднее в компании заявили, что муж основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав пытался вместе со своей охраной незаконно проникнуть в офис. Правоохранительные органы предприняли необходимые меры. Предварительно, в ходе перестрелки погиб один человек. Среди пострадавших есть полицейские.

Супруг Владислав утверждал, что в офисе компании Wildberries в Романовом переулке должен был пройти очередной раунд переговоров о финансировании строительства новых складов компании. Он заявил о нападении службы охраны, спровоцировавшем вооружённый конфликт.

Сама Татьяна Бакальчук назвала произошедшее неудачной попыткой рейдерского захвата. Основательница маркетплейса назвала абсурдом, будто на переговоры приезжала вооружённая группа, так как о переговорах не было и речи.