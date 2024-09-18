Москва, 18 сентября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Произошла неудачная попытка рейдерского захвата маркетплейса Wildberries, заявила 18 сентября основательница предприятия Татьяна Бакальчук.

Алексей Даничев/РИА Новости Татьяна Бакальчук

Она сообщила, что группа людей под руководством её мужа Владислава Бакальчука пыталась захватить офисы. В ходе нападения пострадали три человека.

«Это рейдерский захват. Вернее, его неудачная попытка», — написала Татьяна Бакальчук в Telegram-канале.

Основательница маркетплейса назвала абсурдом, будто на переговоры приезжала вооружённая группа, так как о переговорах не было и речи. Она призвала правоохранительные органы взять ситуацию на контроль.

Как передавало ИА Регнум, компания Wildberries 18 сентября заявила, что Владислав Бакальчук с охраной пытался незаконно проникнуть в офис компании. Вмешались правоохранительные органы, ситуация стабилизировалась.

Источник ИА Регнум сообщил о стрельбе возле главного офиса маркетплейса.

23 июля Татьяна Бакальчук подтвердила информацию, что ведёт бракоразводный процесс с мужем. Она сообщила, что супруг владеет 1% Wildberries и не участвует в управлении предприятием.

При этом Владислав Бакальчук заявил о попытке рейдерского захвата компании. Якобы злоумышленники оградили от него жену и детей, не дают им общаться. Татьяна Бакальчук лично опровергла эту информацию.