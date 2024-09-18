Москва, 18 сентября, 2024, 12:55 — ИА Регнум. Компания Wildberries сообщила, что муж основательницы маркетплейса Татьяны Бакальчук Владислав пытался вместе со своей охраной незаконно проникнуть в офис.

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«Сегодня в офис компании Wildberries была осуществлена попытка незаконного проникновения Владислава Бакальчука с охраной», — говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранительные органы предприняли необходимые меры, сейчас ситуация стабильная.

Как ранее сообщал источник ИА Регнум, у главного офиса Wildberries в Москве произошла стрельба.

23 июля Татьяна Бакальчук подтвердила информацию о начале бракоразводного процесса с мужем. Она заметила, что Владислав владеет 1% компании и не участвует в управлении Wildberries.

Её муж, в свою очередь, заявил, что маркетплейс якобы подвергся попытке «рейдерского захвата». Бакальчук отмечал, что проблемы в семье и в компании начались ещё в марте. Он также пожаловался на то, что не может встретиться с супругой из-за того, что её будто бы отгородили от него и детей. Сама Татьяна Бакальчук опровергла эту информацию.

31 июля Савёловский районный суд Москвы принял к производству иск основательницы Wildberries о расторжении брака с Бакальчуком.

5 августа Wildberries завершила объединение с оператором наружной рекламы Russ в ООО «РВБ». Права и обязанности по договорам о реализации товаров на сайте Wildberries в полном объёме передали новой компании.

12 сентября Бакальчук заявил, что его жена трижды меняла требования по разделу имущества до суда. Он уточнил, что изначально супруга настаивала на 100% компании Wildberries, ссылаясь на интересы детей. После этого Татьяна попросила выплатить свыше 529 млн рублей за 1% доли в компании, а также признать за ней права на всю организацию. В последней версии иска появились требования о разделе только другого имущества.