Москва, 18 сентября, 2024, 13:11 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении начальника автобронетанковой службы Центрального военного округа генерал-майора Дениса Путилова, подозреваемого в получении крупной взятки. Военный задержан. Об этом 18 сентября сообщили в пресс-службе СК РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»)», — указано в Telegram-канале ведомства.

Следствием установлено, что в 2023 году Минобороны РФ для исполнения гособоронзаказа был заключён ряд контрактов по ремонту и техническому обслуживанию военной автомобильной техники с индивидуальным предпринимателем Чудиновым. Общая стоимость контрактов превышала 140 млн рублей. Выполнение контролировал Путилов. От исполнителя он получил взятку в размере 10 млн рублей за лояльные проверки, покровительство и помощь в заключении новых сделок.

В настоящее время решается вопрос об избрании генералу меры пресечения. Следователи также дадут правовую оценку действиям взяткодателя.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября суд арестовал на 1 месяц и 19 суток руководителя «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова, подозреваемого в хищении при выполнении гособоронзаказа. Безруков вместе с сообщниками вывели в теневой финансовый оборот сумму в размере не менее 993 млн 812 тыс. рублей под видом закупки материалов и оказания услуг.

12 сентября гендиректор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов был задержан в рамках дела о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Санкт-Петербурге. Фигурант умышленно завысил цены на сырьё и материалы, похитив более 20 млн рублей.

Днём ранее сотрудники МВД в Краснодаре задержали гендиректора фирмы «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Минобороны при выполнении гособоронзаказа. Отмечается, что подозреваемый похитил деньги при реконструкции общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища.