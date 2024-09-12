Санкт-Петербург, 12 сентября, 2024, 12:34 — ИА Регнум. Гендиректор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов задержан в рамках дела о хищениях при исполнении гособоронзаказа в Петербурге, сообщает 12 сентября Следственный комитет РФ в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«В рамках расследуемого уголовного дела о хищениях денежных средств при исполнении гособоронзаказа в городе Санкт-Петербурге задержан генеральный директор ООО «Ленбытхим» Денис Михайлов, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — сказано в сообщении.

В СК уточнили, что при исполнении госконтрактов, заключённых на сумму более 115 млн рублей с АО «Военторг» по поставке имущества для нужд департамента ресурсного обеспечения Минобороны РФ, Михайлов умышленно завысил цены на сырьё и материалы, похитив более 20 млн рублей. Кроме того, проверяется причастность должностных лиц «Военторга» и российского оборонного ведомства к мошенничеству при исполнении гособоронзаказа в Петербурге.

Следователи установили, что в собственности Михайлова и членов его семьи находятся многочисленные объекты недвижимости в Петербурге, Ленинградской области и Турции, а также дорогостоящие автомобили стоимостью более 100 млн рублей. Законность их приобретения проверяется.

Днём ранее сотрудники МВД в Краснодаре задержали гендиректора фирмы «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Министерства обороны в рамках гособоронзаказа. Отмечается, что подозреваемый похитил деньги при реконструкции общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища.

31 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, их обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ещё один фигурант дела — генеральный директор частной строительной организации, его подозревают в даче взятки. Подозреваемые взяты под стражу.