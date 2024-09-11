Краснодар, 11 сентября, 2024, 18:36 — ИА Регнум. Сотрудники МВД в Краснодаре задержали гендиректора фирмы «ТК-Прогресс» Сурена Григоряна по подозрению в хищении более 7,2 млн рублей у Министерства обороны в рамках гособоронзаказа. Об этом сообщили правоохранительные органы.

Иван Шилов ИА Регнум

«Предприниматель Сурен Григорян задержан в Краснодаре в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4. ст. 159 УК РФ)», — приводит ТАСС сообщение правоохранителей.

Отмечается, что Григорян подозревается в хищении свыше 7,2 млн рублей у Минобороны при реконструкции общежития для курсантов Краснодарского высшего военного училища.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят обыски дома и на работе Григоряна.

Как передавало ИА Регнум, 31 августа Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывших сотрудников одной из военно-строительных компаний, их обвиняют в получении взятки и злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Ещё один фигурант дела — генеральный директор частной строительной организации, его подозревают в даче взятки, отметил СК. Подозреваемые взяты под стражу.

6 августа председатель СК Александр Бастрыкин сообщил, что с начала 2024 года в российские суды направлены уголовные дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса. Из них 48 человек — фигуранты уголовных дел о взятках.