Красноярск, 17 сентября, 2024, 17:54 — ИА Регнум. Центральный районный суд Красноярска арестовал на 1 месяц и 19 суток руководителя «ЕРСМ Сибири» Романа Безрукова, подозреваемого в хищении 900 млн рублей.

Дарья Антонова/ТАСС

«Избрать в отношении Безрукова Романа Анатольевича <…> меру пресечения в виде заключение под стражу сроком на 1 месяц 19 суток», — озвучила 17 сентября решение судья Александра Сизых.

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября было возбуждено уголовное дело о хищении на сумму почти 1 млрд рублей у Министерства обороны РФ во время строительства центра управления связи. В рамках расследования дела задержали Безрукова.

Установлено, что с мая 2021 года по март 2023 года подозреваемый вместе с сообщниками провели фиктивные финансовые операции с целью присвоить бюджетные средства, выделенные на исполнения гособоронзаказа. Они вывели в теневой финансовый оборот сумму в размере не менее 993 млн 812 тыс. рублей под видом закупки материалов и оказания услуг.

17 сентября стало известно, что Безруков при задержании пытался сбежать через крышу дома. Оттуда его пришлось снимать сотрудникам СОБР.