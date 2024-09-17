Москва, 17 сентября, 2024, 12:20 — ИА Регнум. Решение об увеличении штатной численности Вооружённых сил РФ вызвано ростом количества угроз и враждебной обстановкой для страны. Об этом 17 сентября заявил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

MOD Russia/Global Look Press

«Это вызвано количеством угроз, которые существуют для нашей страны по периметру наших границ», — сказал он.

Песков добавил, что ещё одной причиной для такого решения стала чрезвычайно враждебная для России обстановка на её западных рубежах и нестабильность на восточных границах.

«Поэтому это требует принятия соответствующих мер», — добавил представитель Кремля

Как сообщало ИА Регнум, 16 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности ВС России до 2 389 130 единиц, включая 1,5 млн военнослужащих. Позднее в этот же день член комитета Государственной думы по обороне Виктор Заварзин назвал главной целью такого расширения штатного состава армии России защиту рубежей Родины. Он уточнил, что это будет делаться за счёт увеличиения числа контрактников.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в марте, что смешанная, контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек необходима России, исходя из потребностей страны. По его словам, приводящаяся сейчас спецоперация серьёзно повлияла на подходы к формированию ВС РФ.

Ранее в Минобороны подчёркивали, увеличение численности будет проходить постепенно за счёт лично изъявивших желание служить по контракту россиян.

Проведения мобилизации увеличение численности войск не предусматривает.

В первом полугодии 2024 года, по данным запреда Совбеза Дмитрия Медведева, контракты с Минобороны заключили около 190 тыс. граждан. При этом, как указал Путин в начале сентября, количество желающих подписать контракт с МО резко выросло после вторжения ВСУ в Курскую область.