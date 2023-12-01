Москва, 1 декабря, 2023, 21:21 — ИА Регнум. В Минобороны России 1 декабря заявили, что увеличение численности Вооружённых сил не предусматривает проведения мобилизации и пройдёт поэтапно за счёт изъявивших желание служить по контракту россиян.

«Проведения мобилизации не предусмотрено», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, увеличение предельной численности войск также не влечёт существенного увеличения призыва на срочную службу.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 1 декабря президент России Владимир Путинподписал указ об увеличении численности Вооружённых сил России, согласно которому, она устанавливается в количестве 1 320 000 военнослужащих и отменяет предыдущий указ с показателем в 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военнослужащих. В Минобороны впоследствии подтвердили озвученные в документе сведения, отметив поэтапность увеличения числа военных.