Москва, 16 сентября, 2024, 14:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооружённых сил РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих.

URA.RU/TASS

В марте зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал, что смешанная, контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек необходима России, исходя из потребностей страны.

26 февраля в России воссоздали Московский и Ленинградский военные округа. В состав Ленинградского округа вошли Республика Карелия, Республика Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская и Псковская области, город Санкт-Петербург, а также Ненецкий автономный округ.

Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Нижегородская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области, а также город Москва вошли в состав Московского военного округа.

В декабре прошлого года Путин подписал указ об увеличении численности российских войск до 2 209 130 единиц, в том числе 1 320 000 военнослужащих. Комментируя документ, в Минобороны подчеркнули, что все дальнейшие мероприятия будут осуществляться поэтапно, за счёт лично изъявивших желание служить по контракту россиян.

Проведения мобилизации увеличение численности войск не предусматривает. Кроме того, в МО подчеркнули, что увеличение численности ВС РФ обусловлено возросшими угрозами со стороны блока НАТО.

В первом полугодии 2024 года, по данным Дмитрия Медведева, контракты с Минобороны заключили около 190 тысяч граждан.

При этом, как указал Путин в начале сентября, количество желающих подписать контракт с МО резко выросло после вторжения ВСУ в Курскую область.