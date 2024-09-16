Москва, 16 сентября, 2024, 17:46 — ИА Регнум. Главная цель увеличения штатной численности Вооружённых сил России, нарастить которую планируется в основном за счёт контрактников ― защита рубежей Родины. Об этом 16 сентября в беседе с Lenta.ru заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

Petrov Sergey/Global Look Press

Он подчеркнул, что в настоящее время необходимо укрепить позиции российских сил. По оценке Заварзина, новой штатной численности будет достаточно, чтобы рубежи были на замке.

«С учётом того, что творит супостат, значит, посчитали, что необходимо добавить нам личного состава. Генеральный штаб всё рассчитал», ― отметил парламентарий.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 16 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооружённых сил РФ до 2 389 130 единиц, в том числе 1,5 млн военнослужащих.

В прошлый раз глава государства увеличил численность армии в декабре 2023 года — на 170 тыс. человек, до 2 млн 209 тыс., в том числе 1 млн 320 тыс. военнослужащих. Комментируя документ, в Минобороны подчеркнули, что все дальнейшие мероприятия будут осуществляться поэтапно, за счёт лично изъявивших желание служить по контракту россиян. В ведомстве отметили, что увеличение численности ВС РФ обусловлено возросшими угрозами со стороны блока НАТО.

В марте зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев сообщал, что смешанная, контрактно-призывная армия численностью не менее 1,5 млн человек необходима России, исходя из потребностей страны. По его данным, в первом полугодии 2024 года контракты с Минобороны заключили около 190 тысяч граждан.