Брюссель, 17 сентября, 2024, 13:19 — ИА Регнум. С момента начала специальной военной операции (СВО) Евросоюз направил Киеву помощь в размере 118 млд евро. Об этом во вторник 17 сентября рассказал замглавы Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис на заседании Европарламента, его слова приводит пресс-служба ЕК.

Petrov Sergey/Global Look Press

«К настоящему моменту Европейский союз и его государства-члены оказали Украине помощь в размере 118 млрд евро», — сказал Домбровскис.

Как передавало ИА Регнум, в ходе этого же выступления Домбровскис заявил, что Брюссель направил 1,4 млрд евро прибыли от замороженных российских активов на военную помощь ВСУ. В рамках первого транша Киев получил деньги на артиллерийские боеприпасы и средства противовоздушной обороны.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу 10 сентября назвал западные страны «банальным ворьём». По его словам, Запад давно бы присвоили российские активы, если бы был уверен в своей безнаказанности.

Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек 21 августа заявил, что Запад продолжит оказывать Украине военную и финансовую помощь вне зависимости от обстоятельств.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин заявлял, что Белый дом в ближайшее время сообщит о выделении нового пакета военной помощи для Киева.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что никакие вооружения Запада не способны изменить ход спецоперации, а поставки оружия киевскому режиму только подтверждают участие стран НАТО в конфликте.