Вашингтон, 6 сентября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Администрация США в ближайшее время сообщит о выделении нового пакета военной помощи для Киева. Об этом 6 сентября на встрече контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн заявил министр обороны Ллойд Остин.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

«Президент [США Джо] Байден сегодня объявит о выделении Украине дополнительного пакета помощи в сфере безопасности в размере $250 млн», — уточнил глава военного ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июля Байден распорядился выделить 150 млн долларов на предоставление военной помощи Украине. Также он поручил госсекретарю Энтони Блинкену определить, нужно ли выделить Киеву ещё 12 млн долларов помощи, исходя из интересов американской нацбезопасности.

Днём ранее Остин сообщил, что Соединённые Штаты Америки намерены объявить о выделении нового пакета военной помощи Украине на сумму 2,3 млрд долларов.

10 июля стало известно, что США и их союзники обязались выделить более 1 млрд долларов на укрепление систем противовоздушной обороны Украины.

Также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг информировал, что министры обороны стран Североатлантического альянса согласуют план по выделению Украине вооружений на общую сумму $40 млрд ежегодно.

Российская сторона неоднократно призывала Запад воздержаться от поставок оружия Украине. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал, что любые предназначенные для ВСУ военные грузы являются законной целью для российских вооружённых сил.